«Ночь музеев — 2025» в Екатеринбурге — маршрут ЕАН

Еще одной любопытной локацией станет музей быта и поп-культуры «Назад в 90-е». Примечательно, что 17 мая в «Ночь музеев — 2025» станет первым днем его работы. Для всех посетителей музея предлагается возможность самостоятельно ознакомиться с постоянной выставкой «Назад в 90-е». На площадке организованы интерактивные зоны, где можно сделать фотографии в стиле 90-х, используя одежду и аксессуары из коллекции музея, а также посмотреть мультфильмы того времени в специальном видеозале. Кроме того, в музее будет звучать музыка.