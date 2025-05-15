«Ночь музеев — 2025» в Екатеринбурге — маршрут ЕАН

В субботу, 17 мая, в Екатеринбурге традиционно состоится «Ночь музеев — 2025». Мы изучили программу и выбрали для вас несколько интересных локаций. О том, как помолодеть на 20 лет, из чего в кино делают кровь, какие шедевры пишут особенные художники и где в городе открывается музей 90-х, вы узнаете из маршрута ЕАН.
В первую очередь по понятным причинам анонсируем собственную площадку в «Ночь музеев — 2025» в екатеринбургском Театре кукол. Вы сможете познакомиться с творчеством семи особенных художников. Арт-резиденция проекта «Истинное зрение» откроет свои двери для всех желающих. Организаторы проекта — ЕАН, проект «Культура для всех», Театр кукол и «Лига поддержки молодежи с ментальной инвалидностью». Экспозицию поддержат мастер-классы и перфомансы от екатеринбургских художников и музыкантов. После мероприятия пять картин будут представлены на аукционе в социальных сетях РИА «ЕАН», поддержать художников смогут все желающие.
В программе мероприятия «Ночь музеев — 2025»:
- выставка художников — участников проекта «Истинное зрение»;
- кураторские экскурсии по выставке;
- музыка от особенных артистов;
- мастер-классы по рисованию от студии «Арт Союз», студии «ПроДобро» и Яны Колмогоровой, художников Евгения Гладких и Виктории Чайкиной;
- перфоманс «Предельная громкость. Погружение в звуковую среду людей с РАС», DJ Olga Lanbin;
- перфоманс Анны Ветлужских — техника эбру, рисунок по воде.
Музей истории Екатеринбурга в этом году предлагает несколько экскурсий на выбор. «Первый век Екатеринбурга» и «Екатеринбург: от завода к городу» говорят сами за себя, «Чаепитие в космосе» — это экскурс для гостей в свердловское монументальное искусство 1960−1980-х годов, а «Город на стекле» покажет реконструированные изображения города, сделанные сто лет назад.
Кроме того, посетителей музея в «Ночь музеев — 2025» ждет мастер-класс по мозаике и акустический концерт фанк-группы Funk Power, которая исполнит хиты Муслима Магомаева, «Веселых ребят», Михаила Боярского, Валерия Леонтьева и многих других советских артистов.
Обширную программу экскурсий, а также экспозицию «Герои экрана — герои войны» подготовили в Свердловской киностудии. Посетители смогут увидеть реальные костюмы героев Анастасии Вертинской, Людмилы Хитяевой, Сергея Безрукова, раритетные киноаппараты прошлого века, посетить студию мультипликации и узнать, как создавали такие анимационные шедевры, как «Ромка, Фомка и Артос», «Про Веру и Анфису», «Буренка из Масленкино».
А еще всем желающим откроют некоторые тайны создания спецэффектов в кино и даже позволят самим стать героями фантастического фильма.
Можно будет также попробовать себя в роли звукорежиссера, пройти мастер-класс по актерскому мастерству и узнать хитрости работы гримеров. Вам расскажут, из чего делают кровь и грязь, как постареть или помолодеть на 20 лет, стать ведьмой или эльфом.
В рамках «Ночи музеев — 2025» екатеринбургский Дом актера приглашает всех желающих присоединиться к театрализованной экскурсии по его залам. Гостям расскажут, как артисты свердловских театров приближали Великую Победу. Некоторые из них ушли на фронт, другие играли спектакли в тылу, а многие в составе творческих бригад выезжали на самые опасные участки фронта, чтобы поддержать боевой дух наших солдат.
Еще одной любопытной локацией станет музей быта и поп-культуры «Назад в 90-е». Примечательно, что 17 мая в «Ночь музеев — 2025» станет первым днем его работы. Для всех посетителей музея предлагается возможность самостоятельно ознакомиться с постоянной выставкой «Назад в 90-е». На площадке организованы интерактивные зоны, где можно сделать фотографии в стиле 90-х, используя одежду и аксессуары из коллекции музея, а также посмотреть мультфильмы того времени в специальном видеозале. Кроме того, в музее будет звучать музыка.
Необычной станет также площадка «Ночи музеев» в доме прощания «Вознесение». Мероприятие «Память сквозь время», посвященное ВОВ, позиционируется как разовое путешествие в течение трех часов, завершится оно фуршетом. Гостей просят не опаздывать — ждать никого не будут. В ходе программы запланирован смотр Георгиевского зала прощания, встреча с боевым офицером и писательницей Екатериной Наговицыной, разучивание жестами песни «Десятый наш десантный батальон» и другие активности.