В Хабаровске на складе маркетплейса задержали мигрантов-уклонистов

В Хабаровске миграционная служба и СОБР провели рейд на складе крупного онлайн-ритейлера, приостановив работу сортировочного центра на несколько часов. Об этом сообщает телеканал «Вести. Хабаровск».
Проверка проходила на территории складского комплекса площадью 25 тысяч квадратных метров, где работают сотни сотрудников. Место рейда держали в секрете, а территорию оцепили, включив пожарную сигнализацию для предотвращения попыток скрыться.
Во время обеденного перерыва всех сотрудников вывели из помещений. Некоторые пытались сбежать, но были задержаны. Основной целью было проверить документы, включая данные о постановке на воинский учёт.
В ходе рейда проверили более 300 человек. Шесть сотрудников, ранее получивших гражданство РФ, не состояли на воинском учёте. Им грозит штраф в 30 тысяч рублей, а в дальнейшем — возможное лишение гражданства.