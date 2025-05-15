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В графике Эрдогана на 15 мая нет встреч с делегациями России и Украины

Эрдоган не будет встречаться с делегациями Рф и Украины 15 мая.

Источник: Комсомольская правда

В рабочем графике президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на четверг, 15 мая, нет встречи с делегациями России и Украины в Стамбуле. Об этом сообщили в канцелярии турецкого лидера.

Отмечается, что рабочая программа президента Турции запланирована в Анкаре.

Напомним, 15 мая в Стамбуле стартуют переговоры России и Украины, которые призваны начать разрешение военного конфликта между странами.

В четверг утром делегация Российской Федерации прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Ранее в ходе телефонных переговоров с главарем киевского режима Владимиром Зеленским турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул важность использования всех возможностей для начала мирного диалога, включая режим прекращения огня.

Онлайн-трансляцию политического события года — переговоров России и Украины в Стамбуле — можно посмотреть здесь.