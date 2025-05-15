Как будут распределены праздничные дни в 2026 году: ответ главы Минтруда Котякова

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что ведомство ожидает успешного составления производственного календаря на 2026 год. По словам министра, в следующем году с распределением праздничных и выходных дней не должно возникнуть проблем, как и в текущем 2025 году. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.