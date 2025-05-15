Как будут распределены праздничные дни в 2026 году: ответ главы Минтруда Котякова

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что ведомство ожидает успешного составления производственного календаря на 2026 год. По словам министра, в следующем году с распределением праздничных и выходных дней не должно возникнуть проблем, как и в текущем 2025 году. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.
Котяков отметил, что министерство уже приступило к обсуждению календаря на 2026 год и уверено в положительном результате.
«Я думаю, там тоже все будет хорошо», — указал министр.
Основные нерабочие праздничные дни, установленные 112 статьей Трудового кодекса РФ, останутся неизменными. В их число входят новогодние каникулы, День защитника Отечества, Международный женский день, майские праздники, День России и День народного единства.
В 2025 году россияне получили удобное распределение выходных дней. Новогодние каникулы продлились с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Также были предусмотрены выходные в феврале, марте и мае.
Впереди жителей страны ожидают еще несколько нерабочих дней. Так, в честь Дня России россияне будут отдыхать с 12 по 15 июня, а ко Дню народного единства предусмотрен отдых со 2 по 4 ноября.
Ранее Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил сделать период с 1 по 9 мая непрерывными выходными днями. Он уверен, что текущая практика с рабочими днями среди праздников создает неудобства. По словам депутата, люди тратят много времени на дорогу, а многие граждане берут отгулы, что создает проблемы работодателям.
Однако депутат Ярослав Нилов счел соответствующее предложение нагрузкой на бюджет. По его мнению, от введения дополнительных выходных пострадают также средства коммерческих и некоммерческих организаций. Отдых с 1 по 9 мая приведет к серьезному удару по экономике.
Другой российский депутат Борис Чернышов выступил с инициативой по установлению «семейных часов». Предлагается сократить один рабочий день на неделе для отцов-одиночек и женщин с детьми. Таким образом родители смогут провожать детей на тренировки, помогать с учебой и уделять ребенку больше времени.
Также в Государственную Думу был внесен новый проект Трудового кодекса, который предлагает ограничить продолжительность рабочего времени 30 часами в неделю. Государственная Дума предложила изменить Трудовой кодекс Российской Федерации. В частности, депутаты хотят уточнить понятие отпуска и разделить ежегодный оплачиваемый отпуск на обычные и специальные виды.