FT: Вашингтон не смог очаровать Россию для прекращения огня

Вашингтону не удалось добиться от России быстрого прекращения огня на невыгодных для Москвы условиях. Но и резко выйти из урегулирования Штаты не могут — это будет выглядеть провалом политики главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на экспертов пишет Financial Times.
Как отмечает председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, американцы действовали по упрощенной схеме: очаровать Россию, надавить на Зеленского и сделка буде заключена.
«Оказалось, что просто очаровать Россию недостаточно», — считает собеседник издания.
Вместе с тем, добавляет экс-помощник предыдущего американского президента Джо Байдена Эрик Грин, Трамп осознает, что у Путина есть четкая позиция и он «не играет в мяч».
А, по словам бывшего научного сотрудника Совета по международным отношениям Томаса Грэма, насколько бы ни был Трамп заинтересован в восстановлении отношений с Москвой, перед этим ему нужно решить вопрос с Украиной, не потеряв при этом лица. Для главы Белого дома поставлено на карту слишком многое. Если отбросить украинский вопрос сейчас, это будет выглядеть провалом.
15 мая в Стамбуле стартуют переговоры России и Украины, которые призваны начат разрешение военного конфликта между странами.
Но президент США Дональд Трамп не намерен лично участвовать в переговорах России и Украины по вопросу украинского урегулирования, которые пройдут в Стамбуле в четверг 15 мая, и не поедет в Турцию.
Онлайн-трансляцию политического события года — переговоров России и Украины в Стамбуле — можно посмотреть здесь.