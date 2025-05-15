FT: Вашингтон не смог очаровать Россию для прекращения огня

А, по словам бывшего научного сотрудника Совета по международным отношениям Томаса Грэма, насколько бы ни был Трамп заинтересован в восстановлении отношений с Москвой, перед этим ему нужно решить вопрос с Украиной, не потеряв при этом лица. Для главы Белого дома поставлено на карту слишком многое. Если отбросить украинский вопрос сейчас, это будет выглядеть провалом.