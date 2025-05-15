Движение на Садовом кольце закроют 17 мая из-за проведения Московского велофестиваля

«16 мая с 15:00 до 23:59 и 17 мая с 20:00 до 23:00 перекроют по одной полосе в каждом направлении на Зубовской ул. (от Дашкова пер. до Большой Пироговской ул.), на Большой Пироговской ул. (от Зубовской ул. до ул. Еланского) и в проезде Девичьего поля (от ул. Плющихи до Зубовской ул.). А 17 мая с 00:01 до 20:00 движение на этих участках перекроют полностью», — говорится в сообщении.