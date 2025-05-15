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Во Владивостоке по неизвестным причинам вспыхнул микроавтобус

Микроавтобус загорелся прямо на дороге.

Источник: Соцсети

Во Владивостоке прямо на проезжей части загорелся капот микроавтобуса «ГАЗель». Машина вспыхнула на Некрасовском путепроводе, клубы дыма привлекли внимание проезжающих мимо водителей. Им и удалось заснять на видео автомобиль, охваченный пламенем, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Очевидцам детали произошедшего неизвестны, информации о причине пожара и о пострадавших нет.

Недавно мы писали, что в приморском городе Партизанске на улице Промышленная по неизвестным причинам вспыхнул автомобиль. Огонь распространился на семь квадратов. Пожар удалось ликвидировать, погибших и пострадавших не обнаружили.