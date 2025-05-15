Омичку осудят за мошенничество под видом снятия порчи

«в 2021 году данная гражданка предложила двум омичкам снять “порчу” и попросила передать ей все золотые изделия, их завернула в бумагу. После этого рекомендовала женщинам сорвать лист с дерева, а сама в это время поменяла свертки с золотом на аналогичные, но с монетами номиналом по 1 рублю и камнями. Сверток она завернула в носок, привязала к нижнему белью женщин, велев умыться дома святой водой. С похищенными ювелирными изделиями обвиняемая скрылась», — поделились в ведомстве предварительными данными.