Дмитрий Демешин примет участие в марафоне «Большой Уссурийский — остров мечты!»

Для удобства бегунов будет организован транспорт от Комсомольской площади в Хабаровске до места старта на польдерной дамбе острова. В целях обеспечения безопасности с 9:00 до 13:00 будет приостановлено движение транспорта по мосту на Большой Уссурийский.