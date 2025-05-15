Дмитрий Демешин примет участие в марафоне «Большой Уссурийский — остров мечты!»

В числе бегунов — глава Хабаровского края Дмитрий Демешин, известный своим пристрастием к здоровому образу жизни и спортивным увлечениям.
Трасса пройдёт по территории Большого Уссурийского острова, который, как ожидается, станет началом новой эры в российско-китайском взаимодействии. Организаторы надеются, что маршрут не только позволит участникам испытать себя, но и даст возможность увидеть масштабы проектов по совместному развитию острова.
Для удобства бегунов будет организован транспорт от Комсомольской площади в Хабаровске до места старта на польдерной дамбе острова. В целях обеспечения безопасности с 9:00 до 13:00 будет приостановлено движение транспорта по мосту на Большой Уссурийский.
На дистанции будут организованы точки питания для участников. Все, кто доберётся до финиша, получат памятные медали, а победители и призёры будут награждены за 1-е, 2-е и 3-е места.
Старт назначен на 18 мая в 06:30 утра, первый забег — на 42,2 км — начнётся в 07:30. Финишный коридор будет закрыт для всех дистанций в 13:00.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, Российско-Китайский форум состоится в Хабаровске
Девиз Форума: «Большой Уссурийский: сотрудничество в сфере совместного освоения острова». В программе будут затронуты вопросы промышленной кооперации, транспорта, туризма и культурного обмена.