Бешеная куница укусила подростка в Жабинке, где объявлен карантин на два месяца

В городе-спутнике Бреста Жабинке куница, больная бешенством, укусила подростка на спортивно-игровой площадке, сообщает теграм-канал «Жабинка / Официально».
В Жабинке веден 2-месячный карантин на ряде улиц, специалисты проводят подворовые обходы и профилактические беседы, владельцев кошек и собак просят их обязательно вакцинировать, сделать это можно бесплатно.
Как рассказала БелТА главный государственный ветеринарный инспектор Жабинковского района Елена Кофанова, события произошли на улице Комарова. Сначала куница схватила мячик, потом зверька прогнала собака на что зверек ответил агрессивно — напал на подростка и прокусил ему кроссовок.
«Юноше потребовалась медицинская помощь. Ему назначили курс антирабической вакцинации», — отметила Елена Кофанова.
Бешенство животного подтвердилось после забора у куницы биологических материалов.
Надо сказать, что в Беларуси случаи бешенства среди людей не регистрировались с 2012 года, то есть последние 13 лет.
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