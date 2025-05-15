В приморскую реку Уссури поступали неочищенные канализационные стоки

Суд Приморья обязал водоканал и администрацию Горноключевского городского поселения незамедлительно очистить сточные воды. Оказалось, что канализационные отходы выбрасывают прямо в реку Уссури. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на приморскую природоохранную прокуратуру.
Иск в защиту окружающей среды подали из-за серьезных нарушений в системе водоотведения курортного поселка Горные Ключи. Неочищенные канализационные стоки из поселка напрямую попадают в реку и загрязняют водосборную площадь. Это серьезная угроза для экосистемы реки и здоровья населения.
Лабораторные исследования показали значительное превышение предельно допустимых концентраций опасных веществ в сточных водах. Аммоний-ион, фосфат-ион и летучие фенолы оказывают негативное воздействие на водную флору и фауну и представляют опасность для людей, которые используют воду из реки для хознужд.
Прокурор обратился в суд с иском и потребовал принять эффективные меры по очистке сточных вод перед их сбросом в реку.
Кировский райсуд Приморского края иск удовлетворил. Решение суда еще не вступило в законную силу.