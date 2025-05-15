В приморскую реку Уссури поступали неочищенные канализационные стоки

Лабораторные исследования показали значительное превышение предельно допустимых концентраций опасных веществ в сточных водах. Аммоний-ион, фосфат-ион и летучие фенолы оказывают негативное воздействие на водную флору и фауну и представляют опасность для людей, которые используют воду из реки для хознужд.