Глава Минтруда Котяков рассказал о распределении праздничных дней в 2026 году

Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил сделать выходными все рабочие дни между майскими праздниками. По его словам, закрепление в производственном календаре непрерывных праздничных дней с 1 по 9 мая позволит людям лучше подготовиться к дачному сезону и провести необходимые работы на своих участках.