Глава Минтруда Котяков рассказал о распределении праздничных дней в 2026 году

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что в 2026 году трудностей с распределением выходных и праздничных дней не ожидается. Такое заявление он сделал, комментируя обсуждение производственного календаря на будущий год.
— Я думаю, там тоже все будет хорошо, — приводит слова министра РИА Новости.
Согласно статье 112 Трудового кодекса РФ, в стране установлен перечень 14 нерабочих праздничных дней. Самыми продолжительными традиционно остаются новогодние каникулы.
В текущем году производственный календарь включает 118 выходных и 247 рабочих дней.
Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил сделать выходными все рабочие дни между майскими праздниками. По его словам, закрепление в производственном календаре непрерывных праздничных дней с 1 по 9 мая позволит людям лучше подготовиться к дачному сезону и провести необходимые работы на своих участках.
Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина сообщила, что в июне жителей страны ожидают длинные выходные в связи с празднованием Дня России.