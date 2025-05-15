В Перми восстановили движение трамваев после аварии с авто на путях

Движение трамваев восстановили после простоя из-за аварии с двумя автомобилями на путях в Перми, сообщили perm.aif.ru в МУП «Пермгорэлектротранс».
Речь идёт о ДТП, которое произошло рядом со сквером конструктора Калачникова в Мотовилихинском районе. Как рассказали perm.aif.ru очевидцы, два легковых автомобиля столкнулись на трамвайных путях и перекрыли движение общественного транспорта. Очевидцы также рассказывали, что к месту аварии приезжал автомобиль скорой помощи.
Подробности об образовавшимся заторе рассказали perm.aif.ru в МУП «Пермгорэлектротранс». На предприятии сообщили, что ДТП с двумя авто случилось около 7:48 часов утра.
«Сегодня в 07:48 на трамвайных путях по улице Уральской произошло ДТП двух автомобилей. Водитель трамвая, следуя должностной инструкции, остановил вагон и сообщил о данном факте в центральную диспетчерскую службу», — рассказали perm.aif.ru в ведомстве.
Движение трамваев удалось восстановить спустя час после аварии — в 8:54 часов утра.