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В Перми восстановили движение трамваев после аварии с авто на путях

Столкновение случилось утром.

Источник: Аргументы и факты

Движение трамваев восстановили после простоя из-за аварии с двумя автомобилями на путях в Перми, сообщили perm.aif.ru в МУП «Пермгорэлектротранс».

Речь идёт о ДТП, которое произошло рядом со сквером конструктора Калачникова в Мотовилихинском районе. Как рассказали perm.aif.ru очевидцы, два легковых автомобиля столкнулись на трамвайных путях и перекрыли движение общественного транспорта. Очевидцы также рассказывали, что к месту аварии приезжал автомобиль скорой помощи.

Подробности об образовавшимся заторе рассказали perm.aif.ru в МУП «Пермгорэлектротранс». На предприятии сообщили, что ДТП с двумя авто случилось около 7:48 часов утра.

«Сегодня в 07:48 на трамвайных путях по улице Уральской произошло ДТП двух автомобилей. Водитель трамвая, следуя должностной инструкции, остановил вагон и сообщил о данном факте в центральную диспетчерскую службу», — рассказали perm.aif.ru в ведомстве.

Движение трамваев удалось восстановить спустя час после аварии — в 8:54 часов утра.