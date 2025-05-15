В Перми восстановили движение трамваев после аварии с авто на путях

Речь идёт о ДТП, которое произошло рядом со сквером конструктора Калачникова в Мотовилихинском районе. Как рассказали perm.aif.ru очевидцы, два легковых автомобиля столкнулись на трамвайных путях и перекрыли движение общественного транспорта. Очевидцы также рассказывали, что к месту аварии приезжал автомобиль скорой помощи.