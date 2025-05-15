Журналист Киселев* задолжал России миллионы рублей

Согласно информации от ФССП, в 2023 году приставы не смогли взыскать с Киселева долг по кредитам из-за трудностей с установлением его местонахождения и наличия имущества. Минюст России включил его в реестр иностранных агентов в апреле 2022 года, а в 2024 году Киселев был добавлен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.