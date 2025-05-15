Журналист Киселев* задолжал России миллионы рублей

Евгений Киселев задолжал в России 3,2 миллиона рублей по кредитам и штрафам.
Журналист Евгений Киселев (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) задолжал в России приблизительно 3,2 миллиона рублей по кредитам и штрафам за нарушение законов о деятельности иностранных агентов. Об этом свидетельствуют судебные документы и данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
С 2016 по 2025 год на Киселева было возбуждено несколько исполнительных производств. «Общая сумма долга журналиста достигает почти 3,2 миллиона рублей, из которых почти 2,6 миллиона — “задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки)”», — сообщает РИА Новости.
Кроме того, Киселев до сих пор не погасил ряд штрафов, связанных с его статусом иностранного агента. Он также имеет задолженность по штрафу налогового органа, по налогам и сборам, включая пени, а также по земельному и транспортному налогам.
Согласно информации от ФССП, в 2023 году приставы не смогли взыскать с Киселева долг по кредитам из-за трудностей с установлением его местонахождения и наличия имущества. Минюст России включил его в реестр иностранных агентов в апреле 2022 года, а в 2024 году Киселев был добавлен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов.