Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Журналист Евгений Киселёв* оставил в России долги на 3,2 миллиона рублей

Журналист Евгений Киселёв* задолжал в России около 3,2 миллиона рублей по кредитам и штрафам.

Источник: Комсомольская правда

Согласно данным Федеральной службы судебных приставов и судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, журналист Евгений Киселёв* накопил значительную задолженность. Общая сумма непогашенных обязательств составляет около 3,2 миллиона рублей.

Наибольшую часть долга (почти 2,6 млн рублей) составляют просроченные кредитные платежи, не связанные с ипотекой. Также в структуре задолженности присутствуют налоговые обязательства: 6 тысяч рублей штрафа по КоАП РФ, около 210 тысяч рублей налогов и сборов с пенями, 130 тысяч рублей земельного налога и 22 тысячи рублей транспортного налога.

Особое внимание привлекают неоплаченные штрафы, связанные с нарушением законодательства об иностранных агентах. В 2023 году было наложено два штрафа по 50 тысяч рублей — за распространение материалов без соответствующей маркировки и за непредоставление сведений о деятельности. В 2024 году последовал еще один аналогичный штраф на 50 тысяч рублей. Дополнительно начислен исполнительский сбор в размере 10,5 тысячи рублей за просрочку платежей.

Ранее сообщалось, что российский юморист Данила Поперечный**, покинувший страну, накопил задолженность по ЖКХ. Согласно данным банка исполнительных производств, в отношении комика возбуждено исполнительное производство из-за образовавшейся задолженности по квартплате и коммунальным услугам, включая начисленные штрафные санкции.

* — Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов.

** — Признан иноагентом на территории РФ.