Журналист Евгений Киселёв* оставил в России долги на 3,2 миллиона рублей

Особое внимание привлекают неоплаченные штрафы, связанные с нарушением законодательства об иностранных агентах. В 2023 году было наложено два штрафа по 50 тысяч рублей — за распространение материалов без соответствующей маркировки и за непредоставление сведений о деятельности. В 2024 году последовал еще один аналогичный штраф на 50 тысяч рублей. Дополнительно начислен исполнительский сбор в размере 10,5 тысячи рублей за просрочку платежей.