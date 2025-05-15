Минздрав Казахстана дал рекомендации по употреблению соли

Польза соли:
- Соль регулирует водно-солевой баланс и поддерживает давление.
- Участвует в передаче нервных импульсов и сокращении мышц.
- Натрий, содержащийся в соли, необходим для работы сердца и мозга.
- Йодированная соль помогает предотвратить заболевания щитовидной железы.
Когда соль становится вредной.
- Избыток соли повышает артериальное давление.
- Может вызывать отеки, перегружать почки и сердце.
- Увеличивает риск инсульта, инфаркта и остеопороза.
- Часто скрывается в готовых продуктах (колбаса, сыры, соусы), и мы не замечаем, как превышаем норму.
Сколько соли нужно
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует не более 5 г соли в день — это примерно одна чайная ложка.
Советы
Пробуйте недосаливать пищу и заменять соль специями. Читайте состав на упаковках — удивитесь, где прячется соль. Если есть хронические болезни — особенно важно контролировать потребление соли.
Соль — не враг, если вы держите ее под контролем. Все дело в балансе.