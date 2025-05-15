Минздрав Казахстана дал рекомендации по употреблению соли

Соль — один из самых древних и необходимых продуктов в рационе человека. Без нее не может обойтись ни одна клетка нашего тела. Но, как и в любой истории, все решает доза. Об этом казахстанцам решили напомнить в пресс-службе Министерства здравоохранения, сообщает Zakon.kz.