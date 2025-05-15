Экс-энергогенералы Приморья, включая покойного, получили по 7 лет колонии

В четверг, 15 мая, завершилось многолетнее судебное разбирательство по делу о растрате 687 млн рублей в ПАО «Дальневосточная энергетическая компания». Как сообщил ТГ-канал «ОПС-медиа», судья Фрунзенского районного суда Владивостока Анастасия Сурменко огласила приговоры трём бывшим топ-менеджерам. Александр Ефремов получил семь лет колонии общего режима и штраф 700 тысяч рублей, Нина Запрягаева — семь с половиной лет и 800 тысяч рублей. Алексей Яковлев, о смерти которого буквально вчера сообщили СМИ, тем не менее был приговорён к сроку в семь с половиной лет и штрафу в 700 тысяч рублей.