Экс-энергогенералы Приморья, включая покойного, получили по 7 лет колонии

В четверг, 15 мая, завершилось многолетнее судебное разбирательство по делу о растрате 687 млн рублей в ПАО «Дальневосточная энергетическая компания». Как сообщил ТГ-канал «ОПС-медиа», судья Фрунзенского районного суда Владивостока Анастасия Сурменко огласила приговоры трём бывшим топ-менеджерам. Александр Ефремов получил семь лет колонии общего режима и штраф 700 тысяч рублей, Нина Запрягаева — семь с половиной лет и 800 тысяч рублей. Алексей Яковлев, о смерти которого буквально вчера сообщили СМИ, тем не менее был приговорён к сроку в семь с половиной лет и штрафу в 700 тысяч рублей.
Кроме того, суд сохранил арест имущества фигурантов на общую сумму свыше 200 млн рублей. Согласно решению:
— у Ефремова арестовано активов на 6 млн рублей;
— у Яковлева — на 144 млн рублей;
— у Запрягаевой — на 94 млн рублей.
Эти средства могут быть направлены на погашение ущерба ПАО «ДЭК», чей гражданский иск на 600 млн рублей удовлетворён в полном объёме.
Дело берёт начало в 2020 году, когда бывший гендиректор ДЭК Виктор Милуш, заключивший досудебное соглашение, получил два с половиной года колонии. Его руководитель Иван Благодырь, экс-глава холдинга «РАО ЭС Востока», был осуждён на четыре года за подстрекательство к хищениям. Яковлев, занимавший пост финансового директора, и его коллеги Запрягаева и Ефремов обвинялись по ч. 4 и 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество и подстрекательство к растрате группой лиц в особо крупном размере). Максимальное наказание по этим статьям — до десяти лет лишения свободы.
В декабре 2023 года Фрунзенский суд Владивостока оправдал Яковлева и Запрягаеву, а Ефремов избежал тюрьмы из-за истечения срока давности. Однако Приморский краевой суд отменил это решение в марте 2024 года, направив дело на пересмотр.
Трагическим событием в деле стала смерть Яковлева за три дня до финального заседания суда. Издание «Золотой мост», первым сообщившее о происшествии, не уточнило обстоятельства произошедшего, сославшись на правовые нормы.
Согласно УПК РФ, дело должно быть закрыто в случае смерти обвиняемого до вынесения приговора. Однако, как уже отмечалось, суд продолжил процесс в отношении покойного и огласил решение. Александра Ефремова взяли под стражу в зале суда, а Нина Запрягаева с прошлого года объявлена в международный розыск.