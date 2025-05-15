В зоне СВО ликвидировали украинского актера и телеведущего Максима Нелипу

В зоне СВО ликвидировали 48-летнего украинского актера и телеведущего Максима Нелипу, снимавшегося в сериале «Небесные родственники». Об этом сообщает украинское интернет-СМИ «Страна.ua».
Уточняется, что все произошло в минувший понедельник, 12 мая, когда артист выполнял боевое задание. Издание добавляет, что он участвовал в боях на стороне ВСУ с марта 2022 года. Другие подробности не приводятся.
Ранее военный блогер Владимир Романов заявил, что в зоне спецоперации, предположительно, была ликвидирована экс-депутат Верховной рады Украины, также являющаяся бывшей российской заключенной, Надежда Савченко. По неподтвержденным данным, она погибла в воскресенье, 11 мая, в результате удара ФАБ-3000 по штабу 112-й бригады теробороны ВСУ, одной из рот которой командовала.