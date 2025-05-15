Умер Юрий Чекмарев — заслуженный артист РСФСР из Новосибирска

В Новосибирске умер заслуженный артист РСФСР и ветеран Государственного академического Сибирского русского народного хора Юрий Чекмарев. О его уходе из жизни сообщили в пресс-службе хора.
— Мы понесли невосполнимую утрату. Память о Юрии Григорьевиче навсегда останется в наших сердцах, а его дело будет жить в его постановках, которые будут исполнять всё новые и новые поколения артистов, — говорится в сообщении.
В Сибирский хор Юрий Григорьевич пришел в 1958 году и остался там более чем на 40 лет. После окончания карьеры в балетной труппе он стал репетитором по балету и балетмейстером — постановщиком. Благодаря ему была создана вокально-хореографическая композиция «Веч рка», танцевальная сюита «Сибирская зимушка» и другие произведения.
Чекмарев не только был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР, но и награжден Орденом Почета за заслуги перед государством, а также успехи, достигнутые в труде, науке, культуре, искусстве.
Прощание с ним пройдет 15 мая в 14:00 на улице Жуковского, 84, в Новосибирске.