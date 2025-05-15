Умер Юрий Чекмарев — заслуженный артист РСФСР из Новосибирска

В Сибирский хор Юрий Григорьевич пришел в 1958 году и остался там более чем на 40 лет. После окончания карьеры в балетной труппе он стал репетитором по балету и балетмейстером — постановщиком. Благодаря ему была создана вокально-хореографическая композиция «Веч рка», танцевальная сюита «Сибирская зимушка» и другие произведения.