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Умер Юрий Чекмарев — заслуженный артист РСФСР из Новосибирска

В Новосибирске скончался заслуженный артист РСФСР Юрий Чекмарев.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске умер заслуженный артист РСФСР и ветеран Государственного академического Сибирского русского народного хора Юрий Чекмарев. О его уходе из жизни сообщили в пресс-службе хора.

— Мы понесли невосполнимую утрату. Память о Юрии Григорьевиче навсегда останется в наших сердцах, а его дело будет жить в его постановках, которые будут исполнять всё новые и новые поколения артистов, — говорится в сообщении.

В Сибирский хор Юрий Григорьевич пришел в 1958 году и остался там более чем на 40 лет. После окончания карьеры в балетной труппе он стал репетитором по балету и балетмейстером — постановщиком. Благодаря ему была создана вокально-хореографическая композиция «Веч рка», танцевальная сюита «Сибирская зимушка» и другие произведения.

Чекмарев не только был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР, но и награжден Орденом Почета за заслуги перед государством, а также успехи, достигнутые в труде, науке, культуре, искусстве.

Прощание с ним пройдет 15 мая в 14:00 на улице Жуковского, 84, в Новосибирске.