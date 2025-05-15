Переговоры по Украине в Стамбуле начнутся около 10 утра

Переговоры по Украине в Стамбуле должны начаться около 10:00 по местному времени (как и по московскому времени). Встреча состоится в рабочем офисе президента Турции в Долмабахче и пройдет за закрытыми для прессы дверями, сообщил источник, осведомленный об организации мероприятия.
— С большой вероятностью переговоры начнутся в районе 10:00 в Долмабахче, — сказал источник ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин утвердил состав делегации, которая отправится в турецкий Стамбул для участия в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Российскую сторону будут представлять заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.
Киев также раскрыл состав своей делегации, которая отправится на переговоры с Россией. В нее вошли глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква.
Кроме того, в зарубежных СМИ появилась информация, что Зеленский не хотел направлять украинскую делегацию в Стамбул на прямые переговоры с Россией, однако европейские и американские чиновники убедили лидера киевского режима пересмотреть свое решение.