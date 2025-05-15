Переговоры по Украине в Стамбуле начнутся около 10 утра

Переговоры по Украине в Стамбуле должны начаться около 10:00 по местному времени (как и по московскому времени). Встреча состоится в рабочем офисе президента Турции в Долмабахче и пройдет за закрытыми для прессы дверями, сообщил источник, осведомленный об организации мероприятия.