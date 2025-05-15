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Steam опроверг взлом системы и утечку персональных данных

Игровой сервис Steam не обнаружил утечки данных своих пользователей.

Источник: Аргументы и факты

Игровой сервис Steam не обнаружил утечки данных своих пользователей, говорится в официальном заявлении на сайте Steam.

«Мы проанализировали часть полученных данных и пришли к выводу, что системы Steam не были скомпрометированы. Утечка включает в себя устаревшие текстовые сообщения с одноразовыми кодами, которые действительны только в течение 15 минут, а также номера телефонов, на которые они были отправлены. Эти данные не позволяют идентифицировать аккаунт, пароль, платёжную информацию или другие личные данные пользователей Steam по номеру телефона», — говорится в сообщении.

Компания рекомендует включить мобильный аутентификатор Steam и регулярно проверять безопасность своего аккаунта.

Ранее портал XDA сообщил об утечке пользовательских данных. По их информации, злоумышленники предлагали купить базу данных аккаунтов, не защищённых двухфакторной аутентификацией, за 5 тысяч долларов.