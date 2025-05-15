В Приморье катастрофически не хватает врачей: сколько предлагают за работу

Эта сумма ниже, чем в других дальневосточных регионах. Например, в Сахалинской области врачам обещают 158 тысяч рублей, в Магаданской области — 135 тысяч рублей, в Якутии и Камчатке — по 120 тысяч рублей. Меньше, чем в Приморье, врачи получают только в Республике Бурятия — 96,2 тысяч рублей. Стоит отметить, что по данным экспертов «Авито Работы», в первом квартале 2025 года средняя зарплата в Приморском крае при полной занятости составила 77 489 рублей в месяц.