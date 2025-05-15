В Приморье катастрофически не хватает врачей: сколько предлагают за работу

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Медианная зарплата, которую предлагают врачам в Приморском крае, составляет 99,4 тысяч рублей в месяц", — сообщают аналитики hh.ru.
Эта сумма ниже, чем в других дальневосточных регионах. Например, в Сахалинской области врачам обещают 158 тысяч рублей, в Магаданской области — 135 тысяч рублей, в Якутии и Камчатке — по 120 тысяч рублей. Меньше, чем в Приморье, врачи получают только в Республике Бурятия — 96,2 тысяч рублей. Стоит отметить, что по данным экспертов «Авито Работы», в первом квартале 2025 года средняя зарплата в Приморском крае при полной занятости составила 77 489 рублей в месяц.
Примечательно, что сами врачи, по аналитике зарплатных ожиданий, готовы работать за 96 тысяч рублей в месяц. Для сравнения: в Магаданской области медики рассчитывают на 170 тысяч, хотя реальные предложения там ниже в десятки тысяч.
На этом фоне в Приморье зафиксирован острый дефицит медицинских кадров: за три месяца здесь открыли более 400 вакансий для врачей (19% от общего числа по ДФО). При этом на каждое место претендует лишь 1,2 специалиста при рыночной норме в 4 резюме. Всего в регионе Дальнего Востока за этот период появилось 2,1 тысяч медицинских вакансий.
Напомним, в 2024 году средняя зарплата врачей в России достигла 123 тысяч рублей, увеличившись с 80 тысяч в 2019 году. Нехватка медиков по стране составляла около 23,2 тысячи специалистов. Дефицит врачей зафиксирован и в Хабаровском крае, где на одну вакансию в среднем приходится 3,6 резюме — меньше, чем по РФ на 1,5.