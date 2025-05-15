Хотя бы уже тепло и светло за окном: В Кишиневе продолжают отключать электричество на целый день — публикуем адреса

Поставщик электроэнергии Premier Energy сообщает о запланированных отключениях электричества в Кишиневе в четверг, 15 мая 2025.
Ботаника.
Куза-Водэ, 18, 18/1, 20, 20/1, 20/2, 20/5, Дачия, 28/3, Траян, 3, 3/1, 3/2, 5, 5/3, 7/1, 7/2 — с 08:50 до 17:00.
Буюканы.
Корнулуй, 3, 3/1, 3/2, 3/3, ¾, ⅗, 5, 5/1, 5/4, 8, Гиочеилор, 9, Топорашилор, 1A, В. Лупу, 59/2 — с 09:00 до 16:00.
И. Раду, 21, И. Крянгэ, 39, 39/2, 39/3, 39/4, 43, 43/1, 999, П. Чайковского, 22, 28, В. Белинского, 59, 61, 65 — с 09:10 до 16:00.
Центр.
Хынчештское шоссе, 34/1, 34/2 — с 09:30 до 16:15.
Чеканы.
Транснистрия, 16/1 — с 09:00 до 16:40.