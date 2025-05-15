Хабаровскую набережную украсят муралы иностранных художников

— На выполнение муралов отводится четыре дня, с 10:00 до 16:00, с перерывом на обед, — работать будем с понедельника по четверг. Все эскизы работ согласованы, но до самого фестиваля они останутся в секрете. Могу раскрыть тайну и сказать, что в качестве сюжетов наши студенты выбрали архитектуру и пейзаж, — рассказала Ольга Предохина.