Хабаровскую набережную украсят муралы иностранных художников

В Хабаровске готовятся к проведению первого международного арт-фестиваля «Муралы-на-Амуре», который решили приурочить ко Дню рождения города. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», к работе художники приступят уже в понедельник, 19 мая. Работать они будут на двух площадках. В числе участников — студенты Тихоокеанского государственного университета.
По словам старшего преподавателя высшей школы архитектуры и урбанистики ТОГУ Ольги Предохиной, официальное открытие фестиваля запланировано на 20 мая, но к созданию муралов художники приступят заранее. Работы развернутся на городской набережной, ближе к Уссурийскому бульвару, а также на улице Правобережной в районе дома № 113 «С».
— На выполнение муралов отводится четыре дня, с 10:00 до 16:00, с перерывом на обед, — работать будем с понедельника по четверг. Все эскизы работ согласованы, но до самого фестиваля они останутся в секрете. Могу раскрыть тайну и сказать, что в качестве сюжетов наши студенты выбрали архитектуру и пейзаж, — рассказала Ольга Предохина.
По информации пресс-службы администрации Хабаровска, помимо студентов ТОГУ, заявки на участие подали представители десяти иностранных государств: Китая, Нигерии, Замбии, Камеруна, Йемена, Индонезии, Конго, Южной Кореи, Азербайджана и Таджикистана. Свои эскизы они защитили дистанционно.
Напомним, что накануне студенты Тихоокеанского госуниверситета приступили к созданию нового мурала, который в скором времени украсит стены недавно отремонтированного подземного пешеходного перехода в районе остановки общественного транспорта «Павленко» в Хабаровске. Произведение, состоящее из нескольких частей, должно быть готово уже ко Дню рождения столицы региона — его посвятили природе нашего региона.