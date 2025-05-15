«Асфальтовая лихорадка Ташкента»: почему дворы превратились в парковки и кто в этом виноват

Именно такая анархия на асфальте сегодня царит во многих дворах столицы. Причём уже давно. От этого страдают все — и водители, и пешеходы. Конфликты между соседями, поломанные зеркала, царапины на капотах и вечный крик «ты зачем тут встал?!». И всё это из-за одного — отсутствия хоть сколько-нибудь работающей городской стратегии по организации парковочного пространства в жилых районах. Пора признать: проблема есть. И если хокимият всерьез не займется реорганизацией дворов, мы скоро получим не просто хаос, а конфликты, где каждый будет защищать свой метр земли с битой в руках. А потом будут очередные посты в соцсетях, видео с драками, и чиновники снова скажут: «мы уже разрабатываем план…».