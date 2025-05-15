«Асфальтовая лихорадка Ташкента»: почему дворы превратились в парковки и кто в этом виноват

Утром, днем и вечером машины снуют туда-сюда, в поисках хотя бы клочка свободной земли. Подъезды заставлены так, что с детской коляской или с сумками пройти к дому — уже почти квест. Опасно отпускать детей, опасно выходить самой, а окна выходят прямо на «выхлопный ад».
Люди устали от этого. В прямом смысле. Поэтому и появляются бетонные блоки, цветочные вазоны и самодельные заграждения. Люди ведут настоящую войну за кусочек безопасного двора. Где-то перекрывают проезды, где-то ставят импровизированные бордюры. Но… всё бесполезно.
Почему? Потому что ни водители, ни жильцы, ни дети, ни пенсионеры — никто не понимает, по каким правилам должен жить их двор. А все потому, что этих правил попросту нет.
Городские власти уже не первый год обещают запустить систему стоянок, построить многоуровневые паркинги, разгрузить спальные районы. Но дальше слов дело не идет. Программа «комплексной парковочной реформы» растворилась в воздухе так же, как и попытки упорядочить временные стоянки во дворах. Хокимият предпочитает заниматься имитацией благоустройства, игнорируя фундаментальную проблему: город — это не только фасады и освещение, это прежде всего комфорт двора, в котором ты живешь каждый день.
Вот простой пример: на массиве «Водник» жильцы устали от бесконечного потока машин и сквозного проезда. Люди попытались поставить шлагбаум. Но — сюрприз — это запрещено. Даже если у тебя есть веские причины. Потом попытались просто перегородить дорогу бетонными вазонами. Что сделали другие жители-водители? Разбросали их. Им тоже «неудобно». У всех свои причины, и у всех своя правда. Но город без правил жить не может.
Именно такая анархия на асфальте сегодня царит во многих дворах столицы. Причём уже давно. От этого страдают все — и водители, и пешеходы. Конфликты между соседями, поломанные зеркала, царапины на капотах и вечный крик «ты зачем тут встал?!». И всё это из-за одного — отсутствия хоть сколько-нибудь работающей городской стратегии по организации парковочного пространства в жилых районах. Пора признать: проблема есть. И если хокимият всерьез не займется реорганизацией дворов, мы скоро получим не просто хаос, а конфликты, где каждый будет защищать свой метр земли с битой в руках. А потом будут очередные посты в соцсетях, видео с драками, и чиновники снова скажут: «мы уже разрабатываем план…».