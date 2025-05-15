Ушел из жизни выдающийся хабаровчанин Евгений Николаевич Исаков

Свою энергию созидания, профессионализм, организаторские способности воплощал и в депутатской деятельности. С 1997 года 17 лет представлял интересы избирателей в краевом парламенте, заслужив репутацию принципиального и отзывчивого депутата. В 2015 году добровольцем отправился на Донбасс, подтвердив свои жизненные принципы делом.