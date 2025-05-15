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Ушел из жизни выдающийся хабаровчанин Евгений Николаевич Исаков

Евгений Николаевич посвятил жизнь служению людям.

Источник: Комсомольская правда

14 мая на 69-м году жизни скончался Евгений Николаевич Исаков — видный общественный деятель, депутат Законодательной Думы Хабаровского края пяти созывов, кандидат политических наук и доктор философии. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Евгений Николаевич посвятил жизнь служению людям. Выпускник Хабаровского медицинского института, он 10 лет работал врачом-реаниматологом в краевой больнице. Параллельно стал основателем школы киокусинкай каратэ на Дальнем Востоке — первая секция открылась под его руководством в 1975 году.

Свою энергию созидания, профессионализм, организаторские способности воплощал и в депутатской деятельности. С 1997 года 17 лет представлял интересы избирателей в краевом парламенте, заслужив репутацию принципиального и отзывчивого депутата. В 2015 году добровольцем отправился на Донбасс, подтвердив свои жизненные принципы делом.