Мохнатый талисман: Боевой мопс Кузьмич стал душой подразделения штурмовиков в зоне СВО

Питомец органично влился в коллектив и стал настоящей душой подразделения. Мопс сопровождает военных на боевых задачах, ходит с ними в баню и катается на квадроцикле. Пашай, который находится в зоне СВО с самого начала операции, был ранен и награждён медалью «За отвагу», признаётся, что Кузьмич скрашивает его будни и дарит хозяину тепло.