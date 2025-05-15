На Землю надвигается магнитная буря после рекордной вспышки на Солнце. Ждёт ли нас конец света?

Следует помнить, что надвигающаяся магнитная буря, вызванная самой мощной за 2025 год солнечной вспышкой, может оказать ощутимое влияние на наше самочувствие и общее состояние здоровья. Несмотря на то что геомагнитные возмущения не представляют серьёзной угрозы для большинства людей, особенно чувствительные к изменениям космической погоды могут столкнуться с неприятными симптомами. В дни с 16 по 18 мая 2025 года важно проявить осторожность, следить за своим состоянием, избегать стрессов и по возможности обеспечить себе комфорт и покой. Зная о предстоящих изменениях, мы можем подготовиться и минимизировать возможные негативные последствия, сохраняя здоровье и хорошее настроение в этот непростой период. Ранее Life.ru рассказывал, что по Москве и области ударят сильные заморозки.