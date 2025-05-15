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36 ударов ножом: Жена жестоко расправилась с мужем под Ярославлем

В Ярославской области жена пырнула мужа ножом 36 раз. Мужчина истёк кровью и умер. Пара поженилась всего два года назад, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, трагедия произошла в Мышкинском районе. 35-летняя женщина и её 30-летний муж, который не мог найти стабильную работу, в последнее время часто ссорились. В роковой день из их дома постоянно доносились крики. Соседи даже позвонили в полицию, заявив, что мужчина буянит.

В процессе ссоры жена схватила нож и начала безостановочно бить им супруга: в сердце, живот и по рукам. Не остановилась она даже после того, как муж потерял сознание. Прибывшей бригаде скорой помощи оставалось только констатировать смерть. Женщина задержана.

Ранее на Ставрополье муж убил жену, а тело спрятал в бочке и закопал за городом. Спустя два дня он сам пришёл сдаваться в полицию.