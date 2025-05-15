Российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров по Украине

Российская делегация прибыла в Стамбул для участия в переговорах по урегулированию ситуации на Украине, сообщили представители авиационных служб.
Отмечается, что в стамбульском аэропорту приземлился самолет Ил-62М специального летного отряда «Россия», передает Telegram-канал RT.
Ранее президент России Владимир Путин утвердил состав делегации, которая представит российскую сторону в Стамбуле: заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.
Киев также раскрыл состав своей делегации, которая отправится на переговоры с Россией. В нее вошли глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква.
Кроме того, в зарубежных СМИ появилась информация, что Зеленский не хотел направлять украинскую делегацию в Стамбул на прямые переговоры с Россией, однако европейские и американские чиновники убедили лидера киевского режима пересмотреть свое решение.