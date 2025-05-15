Еще 7 районов Беларуси определились с днями трезвости

В Брестской области два района назначили даты проведения дней трезвости, среди них Кобринский и Столинский. В этих регионах продажа алкогольных напитков будет ограничена 24 мая и 13 июня, в эти дни пройдут школьные мероприятия — «Последний звонок» и выпускные вечера. В Столинском районе это ограничение будет действовать еще и 1 сентября, в связи с мероприятием «Первый школьный звонок».