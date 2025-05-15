Еще 7 районов Беларуси определились с днями трезвости

В Брестской области два района назначили даты проведения дней трезвости, среди них Кобринский и Столинский. В этих регионах продажа алкогольных напитков будет ограничена 24 мая и 13 июня, в эти дни пройдут школьные мероприятия — «Последний звонок» и выпускные вечера. В Столинском районе это ограничение будет действовать еще и 1 сентября, в связи с мероприятием «Первый школьный звонок».
Три района Гомельской области — Петриковский, Светлогорский и Лельчицкий — тоже назначили даты проведения антиалкогольных акций.
В Петриковском районе дней трезвости будет три и все они приурочены к школьным праздникам: 24 мая в связи окончанием учебного года, 13 июня на выпускные вечера и 1 сентября на «День знаний».
В Светлогорском района продажа алкогольных напитков тоже будет ограничена 24 мая и 13 июня, а в Лельчицком — 24 мая, 31 мая, 13 июня и 1 сентября.
В Гродненской области власти Островецкого района решили ограничить продажу водки, ликеро-водочных изделий, вина, коньяка, бренди, кальвадоса, шампанского и других напитков с объемной долей этилового спирта 7 и более процентов с 18:00 13 июня до 08:00 14 июня в связи с проведением выпускных вечеров в школах.
В Дзержинском районе Минской области дни трезвости также приурочены к школьным праздникам и пройдут они 24 мая и 13 июня.
Вместе с тем есть нюансы: в частности, в эти дни спиртные напитки будут реализовываться в объектах общественного питания на розлив, а также в магазинах для проведения ритуальных обрядов и свадебных торжеств.