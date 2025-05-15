«Глупость»: Авербух опубликовал видео с раскаянием после слов об Арзамасовой

После интервью журналистке Ксении Собчак фигурист Илья Авербух столкнулся с волной критики из-за своих слов о 15-летней Лизе Арзамасовой, с которой он познакомился на ледовом шоу. Общественность возмутило его высказывание, в котором он назвал 15-летнюю девушку «уже женщиной» и заявил, что «у нее все было». В ответ на обвинения Авербух записал видеообращение, в котором признал ошибку и пояснил, что имел в виду личностную зрелость актрисы на момент их знакомства.
Он подчеркнул, что хотел сказать о ее самостоятельности, трудоспособности и актерском опыте, но допустил крайне неудачную формулировку. Продюсер отметил, что фраза прозвучала как защита на фоне прошлых нападок в Сети, когда обсуждали их разницу в возрасте, и признал, что это не оправдание.
— Я не представлял, насколько опасна может быть даже одна фраза, если она звучит без точных рамок и ответственности. Я сказал безответственную глупость. Но сейчас хочу пояснить, что имел в виду, и главное, что не имел в виду. В первую очередь я, конечно, не имел в виду никакого сексуального подтекста. Вы знаете наши отношения с Лизой, и представить себе, что я вот так ненароком вдруг затрагиваю такие темы… ну это абсолютно недопустимо, — сказал он.
Авербух заверил, что их отношения начались спустя годы, когда оба были взрослыми людьми. Он выразил сожаление о сказанном и извинился за слова, которые могли вызвать тревогу у людей. Также он поблагодарил супругу за поддержку в своем Telegram-канале и назвал ее «кристально чистым человеком», подчеркнув, что у них крепкая семья и двое детей.
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