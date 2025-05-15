«Глупость»: Авербух опубликовал видео с раскаянием после слов об Арзамасовой

— Я не представлял, насколько опасна может быть даже одна фраза, если она звучит без точных рамок и ответственности. Я сказал безответственную глупость. Но сейчас хочу пояснить, что имел в виду, и главное, что не имел в виду. В первую очередь я, конечно, не имел в виду никакого сексуального подтекста. Вы знаете наши отношения с Лизой, и представить себе, что я вот так ненароком вдруг затрагиваю такие темы… ну это абсолютно недопустимо, — сказал он.