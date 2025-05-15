Советский Союз согласился вывести войска из Австрии 70 лет назад

Во время Холодной войны Советский Союз никогда не сдавал позиции просто так. Освободив Восточную Европу от Гитлера, он везде привел к власти коммунистов и скорее был готов разделить страну, чем отдать ее Западу. В Австрии, однако, произошло чудо. Она, как и Германия, была оккупирована во время войны, но в 1955 году Советская армия покинула страну, не получив за это, по сути, ничего, и даже не находясь под давлением со стороны США. О том, почему СССР добровольно ушел из Австрии, — в материале «Газеты.Ru».