Выведенные РФ на орбиту Земли магнитные низкочастотные датчики успешно протестировали

Специалисты Научно-исследовательского радиофизического института (НИРФИ) ННГУ им. Лобачевского с конца марта 2025 года ведут подготовку научных экспериментов, в которых будут задействованы многофункциональный комплекс для исследования околоземного и космического пространства СУРА, приемопередающее оборудование радиофизических полигонов ННГУ и спутников «Ионосфера-М». Орбита спутников обеспечивает их пролет над возмущенной областью ионосферы, создаваемой стендом СУРА Университета Лобачевского, дважды в сутки. На борту спутников «Ионосфера-М» № 1 и № 2 размещен комплекс научного оборудования, в том числе низкочастотные магнитные датчики, разработанные в НИРФИ ННГУ.