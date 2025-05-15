Выведенные РФ на орбиту Земли магнитные низкочастотные датчики успешно протестировали

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая. /ТАСС/. Созданные учеными Национального исследовательского Нижегородского государственного университета (ННГУ) им. Лобачевского и выведенные на орбиту Земли магнитные низкочастотные датчики успешно протестированы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе университета.
«Научно-исследовательский радиофизический институт ННГУ готовится к проведению экспериментов в рамках космического проекта “Ионозонд-2025”. Магнитные низкочастотные датчики, созданные в университете Лобачевского и выведенные на орбиту Земли, успешно протестированы», — говорится в сообщении.
Специалисты Научно-исследовательского радиофизического института (НИРФИ) ННГУ им. Лобачевского с конца марта 2025 года ведут подготовку научных экспериментов, в которых будут задействованы многофункциональный комплекс для исследования околоземного и космического пространства СУРА, приемопередающее оборудование радиофизических полигонов ННГУ и спутников «Ионосфера-М». Орбита спутников обеспечивает их пролет над возмущенной областью ионосферы, создаваемой стендом СУРА Университета Лобачевского, дважды в сутки. На борту спутников «Ионосфера-М» № 1 и № 2 размещен комплекс научного оборудования, в том числе низкочастотные магнитные датчики, разработанные в НИРФИ ННГУ.
«С наших датчиков, а также других приборов уже получены первые данные. Информация об этом была представлена в феврале 2025 года на ХХ Конференции “Физика плазмы в солнечной системе” в Институте космических исследований РАН. То есть, оборудование на спутниках исправно и готово к выполнению научной программы», — отметил директор Научно-исследовательского радиофизического института Университета Лобачевского Алексей Шиндин.
В мае запланирован старт первой серии экспериментов, в результате которых планируется получить новые сведения о динамике ионосферных возмущений, космической погоде и возможности влияния на нее.
«В дальнейшем интенсивность исследований должна только нарастать, так как летом текущего года планируется вывести на орбиту ещё два аналогичных спутника, также оснащенных нашими сверхчувствительными магнитными датчиками», — подчеркнул Шиндин.
Магнитные датчики.
Магнитные низкочастотные датчики выведены на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1б» 5 ноября 2024 года с площадки 1С космодрома Восточный. Датчики входят в комплекс приборов на двух спутниках «Ионосфера-М» № 1 и № 2. Эти космические аппараты предназначены для наблюдения физических явлений, возникающих в ионосфере Земли в результате активных воздействий природного и антропогенного характера, изменений пространственно-временной структуры ионосферы, возмущений электромагнитных полей, состава земной атмосферы и распределения озона в ее верхних слоях, контроля радиационной обстановки.
Магнитные датчики, созданные специалистами ННГУ, отличаются уникальными характеристиками. Уровень собственных шумов датчиков на порядок ниже уровня естественных шумов Земли, что определяет их востребованность для ряда геофизических задач (геологоразведка, мониторинг естественных и искусственных возмущений магнитного поля).
Работы по созданию магнитных датчиков выполнены специалистами НИРФИ Университета Лобачевского по заказу Института космических исследований РАН.