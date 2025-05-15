АВС: арестованная в США ученая Петрова не хочет депортации в Россию

Арестованная в Соединенных Штатах Америки за контрабанду эмбрионов лягушки российская ученая Ксения Петрова переведена из изолятора в федеральную тюрьму. Об этом сообщает телеканал ABC News.
Утверждается, что прокурор Джеффри Хартман в ходе слушаний настаивал на депортации Петровой из Штатов в Россию, однако сама арестованная этого не хочет. Следующее заседание суда по делу ученой назначено на 28 мая.
Ранее сообщалось, что Ксения Петрова, работающая в Гарвардском университете, может лишиться свободы на 20 лет за контрабанду лягушачьих эмбрионов. Об этом информирует Министерство юстиции американского штата Массачусетс. Также россиянка может быть оштрафована на сумму до 250 тысяч долларов.
Напомним, Петрова была задержана 16 февраля за попытку контрабанды эмбрионов шпорцевой лягушки и эмбриональных образцов в США.