АВС: арестованная в США ученая Петрова не хочет депортации в Россию

Ранее сообщалось, что Ксения Петрова, работающая в Гарвардском университете, может лишиться свободы на 20 лет за контрабанду лягушачьих эмбрионов. Об этом информирует Министерство юстиции американского штата Массачусетс. Также россиянка может быть оштрафована на сумму до 250 тысяч долларов.