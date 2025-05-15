Белорусский ансамбль «Песняры» отсудил бренд в России после шестилетних тяжб

С 2019 года белорусский ансамбль «Песняры», основанный 55 лет назад Владимиром Мулявиным в Минске, судился в России с белорусской компанией «Нетбикс» за бренд и выиграл спор в мае 2025, сообщает агентство РИА-Новости.
«Нетбикс» использовал название «Песняры», в том числе, для продажи алкогольных напитков и некоторых услуг, что не нравилось ансамблю «Песняры».
Спорный словесный товарный знак был зарегистрирован в России в 2003 году на имя московского ООО «Песняры», которое в 2020-м передало исключительное право на использование лейбла компании «Нетбикс», осуществляющей деятельность в сфере исполнительских искусств.
Белорусские «Песняры» начали борьбу за своей бренд в российских судах в 2019 году, и борьба эта длилась с переменным успехом. Суд по интеллектуальным правам полностью удовлетворил иск 14 мая 2025 года.
Кстати, вот что Владимир Мулявин говорил «Комсомолке» в разные годы: отбивался от «Скандала у микрофона», вел рубрику, не жалел о распаде СССР и признавался, что его заказали (все подробности здесь).
Мы писали за что Владимир Мулявин не любил самый известный шлягер «Песняров» из сериала «За полчаса до весны»: «На одной “Вологде” я заработал больше, чем на других песнях!» (здесь подробнее).