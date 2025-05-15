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Супругов Копайгородских оставили в СИЗО до середины августа

Сроки заключения продлевали неоднократно.

Источник: соцсети

Бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его жену Янину Копайгородскую оставили в СИЗО до 17 августа. Мещанский суд Москвы в очередной раз продлил им меру заключения в рамках расследования уголовных дел.

При этом адвокаты обоих заключенных ходатайствовали о смягчении меры пресечения. Необходимость отправить Янину Копайгородскую под домашний арест они объясняли тем, что она является ветераном СВО и матерью троих маленьких детей, а преступления носят экономический характер.

Алексея Копайгородского обвиняют в нескольких серьезных экономических преступлениях, в том числе, во взяточничестве и хищении земельных участков. Посредником при получении денег называют Янину Копайгородскую. Также, по версии следствия, она принуждала двух свидетелей к даче ложных показаний.

Копайгородских задержали осенью 2024 года в ЛНР и доставили под конвоем в Москву. По уголовным делам прошли несколько десятков обысков. На активы и банковские счета Копайгородских наложены обеспечительные меры.

Копайгородские не признают свою вину ни по одному из обвинений. Янина Копайгородская неоднократно просила дать ей возможность воссоединиться с детьми — под домашнем арестом, либо в СИЗО.