Супругов Копайгородских оставили в СИЗО до середины августа

Алексея Копайгородского обвиняют в нескольких серьезных экономических преступлениях, в том числе, во взяточничестве и хищении земельных участков. Посредником при получении денег называют Янину Копайгородскую. Также, по версии следствия, она принуждала двух свидетелей к даче ложных показаний.