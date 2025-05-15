В Амурской области за две недели до лета выпал снег

Осадки в виде снега выпали в городе Тында Амурской области за две недели до лета, фотографиями поделилась в своем Telegram-канале глава Тындинского округа Тамара Лысакова.
«Тындинская весна, она такая, непредсказуемая. 15 мая… Где-то белым-бело от цветущих садов, а у нас — от снега!», — подписала она снимки.
Однако в другой части региона — в Свободненском районе Амурской области бушуют лесные пожары. Во вторник, 13 мая, МЧС РФ сообщило, что огонь приблизился к закрытому городу Циолковскому.
По данным «Роскосмоса», угрозы инфраструктуре космодрома Восточный из-за пожара нет.