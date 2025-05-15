Хабаровский музыкальный театр посетит с гастролями Новосибирск, Томск и Северск

Как говорит худрук ХМТ, для него самого эти гастроли важны возможностью выступить на сцене в Северске. Именно в этом городе когда-то давно родилась его любовь к сцене. Встреча с новосибирскими и томскими зрителями, по словам Туранова, так же волнительна и желанна для актёра.