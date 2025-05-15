Хабаровский музыкальный театр посетит с гастролями Новосибирск, Томск и Северск

Хабаровский краевой академический музыкальный театр с 27 по 30 мая проведёт гастроли в Новосибирске, Томске и Северске. Дальневосточники покажут в Сибири моноспектакль «Вертинский. Я сегодня смеюсь над собой», в котором главную роль исполнит Никита Туранов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Постановка расскажет о жизни и творчестве легендарного шансонье, актера и поэта первой половины двадцатого века, Александра Вертинского. Одной из главных составляющих пьесы станут романсы знаменитого певца под аккомпанемент на фортепиано Елены Фатьяновой.
В связи с недавними трагическими для Хабаровского музтеатра событиями — пожаром, уничтожившим дом артистов, — актёрам и коллективу учреждения необходима поддержка в такой непростой ситуации.
— Эти гастроли — возможность сказать спасибо зрителям и коллегам, которые откликнулись на нашу беду и не остались равнодушными, — отмечает художественный руководитель Хабаровского краевого академического музыкального театра Никита Туранов.
Как говорит худрук ХМТ, для него самого эти гастроли важны возможностью выступить на сцене в Северске. Именно в этом городе когда-то давно родилась его любовь к сцене. Встреча с новосибирскими и томскими зрителями, по словам Туранова, так же волнительна и желанна для актёра.