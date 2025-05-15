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18 мая из-за велопарада для автомобилистов перекроют центральные улицы Ростова

Автомобилистам на заметку: схема ограничений на время велопарада в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

18 мая Ростов-на-Дону пересядет на велосипеды — масштабный велопарад перекроет центр города на несколько часов. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава города Александр Скрябин.

Старт велопарада запланирован в 9:00 с Театральной площади. Затем велосипедисты проедут по Большой Садовой, проспекту Сиверса, Левобережной улице, Ворошиловскому проспекту. Финиш будет на Театральной площади. Общая протяженность маршрута составит 17 километров.

Ограничения движения начнутся с 6:00 утра и продлятся до 15:00 на Театральной площади и на Большой Садовой (от Театральной до Кировского), а также на Театральном проспекте.

С 10:00 до 12:00 ограничения будут действовать на остальных участках Большой Садовой, Темерницком и Ворошиловском мостах.

В прошлом году парад собрал более 7000 участников. Отметим, что водителям стоит заранее продумать свой маршрут.

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