«Яндекс Музыка» назвала число удаленных по требованию госорганов песен

За четвертый квартал 2024 года с платформы было удалено 89 единиц контента, а за первые три месяца 2025 года — 1487. Всего в этот период «Яндекс Музыка» получила от госорганов 106 запросов с требованием удалить контент, размещенный по 142 ссылкам. В числе удаленных материалов — песни, клипы, эпизоды подкастов и обложки альбомов.