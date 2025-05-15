Сбежавший на Украину первый иноагент-журналист оставил в России долги на миллионы рублей

С 2016 по 2025 год приставы возбуждали на бежавшего на Украину журналиста ряд исполнительных производств. Почти 2,6 миллиона рублей значится как «задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки)», 6 тысяч рублей — «штрафы налогового органа по КоАП РФ», около 210 тысяч рублей — это «налоги и сборы, включая пени (кроме таможенных)», 130 тысяч и 22 тысячи рублей — задолженность по земельному и транспортному налогам соответственно. Остальное — это несколько «иноагентских» штрафов.