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В Иркутской области зафиксирован спад сделок с жильем в 2024 году

За год в регионе появилось 127 тысяч новых собственников жилья.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области по данным за 2024 год зарегистрировано 32 тысячи сделок купли-продажи жилых помещений. Это на 31% меньше, если сравнивать с показателями, опубликованными годом ранее.

Как сообщили КП-Иркутск в Иркутскстате, общий объем проданной недвижимости составил 1,77 миллиона квадратных метров, при этом средняя площадь одной квартиры или дома — 55 кв. метров. Средняя стоимость жилья достигла 3,2 миллиона рублей.

Подавляющее большинство договоров (98,7%) заключено с жителями страны. На российские компании и госструктуры пришлось 0,8% сделок, а на иностранцев и зарубежные организации — всего 0,5%.

— Помимо стандартных покупок, сибиряки получали квартиры и дома через наследство, приватизацию, дарение, ренту и другие варианты. За год таким образом сменили владельца 95 тысяч объектов общей площадью 4,2 млн кв. метров (в среднем по 44 кв. метра на сделку), — сообщают в пресс-службе Иркутскстата.

В общей сложности за 2024 год в Приангарье появилось 127 тысяч новых собственников.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что врачи в среднем получают 84,7 тысячи в месяц в Иркутской области.