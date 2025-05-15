В Иркутской области зафиксирован спад сделок с жильем в 2024 году

— Помимо стандартных покупок, сибиряки получали квартиры и дома через наследство, приватизацию, дарение, ренту и другие варианты. За год таким образом сменили владельца 95 тысяч объектов общей площадью 4,2 млн кв. метров (в среднем по 44 кв. метра на сделку), — сообщают в пресс-службе Иркутскстата.