В Иркутской области зафиксирован спад сделок с жильем в 2024 году

В Иркутской области по данным за 2024 год зарегистрировано 32 тысячи сделок купли-продажи жилых помещений. Это на 31% меньше, если сравнивать с показателями, опубликованными годом ранее.
Как сообщили КП-Иркутск в Иркутскстате, общий объем проданной недвижимости составил 1,77 миллиона квадратных метров, при этом средняя площадь одной квартиры или дома — 55 кв. метров. Средняя стоимость жилья достигла 3,2 миллиона рублей.
Подавляющее большинство договоров (98,7%) заключено с жителями страны. На российские компании и госструктуры пришлось 0,8% сделок, а на иностранцев и зарубежные организации — всего 0,5%.
— Помимо стандартных покупок, сибиряки получали квартиры и дома через наследство, приватизацию, дарение, ренту и другие варианты. За год таким образом сменили владельца 95 тысяч объектов общей площадью 4,2 млн кв. метров (в среднем по 44 кв. метра на сделку), — сообщают в пресс-службе Иркутскстата.
В общей сложности за 2024 год в Приангарье появилось 127 тысяч новых собственников.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что врачи в среднем получают 84,7 тысячи в месяц в Иркутской области.