В Севастополе задержаны два гражданина РФ за работу на СБУ

Срочная новость.
Двое жителей Севастополя задержаны за подозрение в работе на украинские спецслужбы. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на ФСБ России. Правоохранители уточняют, что подозреваемые передавали данные разведке Украины.
Двое жителей Севастополя задержаны за подозрение в работе на украинские спецслужбы. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на ФСБ России. Правоохранители уточняют, что подозреваемые передавали данные разведке Украины.
Срочная новость.
Двое жителей Севастополя задержаны за подозрение в работе на украинские спецслужбы. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на ФСБ России. Правоохранители уточняют, что подозреваемые передавали данные разведке Украины.