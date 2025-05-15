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В Севастополе задержаны два гражданина РФ за работу на СБУ

Двое жителей Севастополя задержаны за подозрение в работе на украинские спецслужбы. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на ФСБ России. Правоохранители уточняют, что подозреваемые передавали данные разведке Украины.

Срочная новость.

Двое жителей Севастополя задержаны за подозрение в работе на украинские спецслужбы. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на ФСБ России. Правоохранители уточняют, что подозреваемые передавали данные разведке Украины.