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Арестованную в США ученую из РФ Петрову отправили в тюрьму

Ученую обвиняют в контрабанде из-за ввоза в США незадекларированных эмбрионов лягушек.

Источник: Аргументы и факты

Арестованную в США по обвинению в контрабанде ученую из РФ Ксению Петрову перевели из изолятора в Луизиане в федеральную тюрьму. Об этом сообщает ABC News.

Петрова работает в медшколе Гарварда. Ее задержали в феврале в аэропорту Бостона, когда она возвращалась из Франции. Причиной стало то, что ученая не задекларировала эмбрионы лягушек, привезенные ею для изучения.

Телеканал отмечает, что на слушаниях представители Минюста США настаивали на депортации Петровой. Ученая заявила, что не хочет возвращения в Россию из-за своих политических взглядов.