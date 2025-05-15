Глава ФАДН Баринов призвал IT-компании участвовать в цифровизации языков России

В России образовательные программы реализуются по 76 языкам.
В цифровизации родных языков России должны участвовать крупные IT- и добывающие компании, об этом сообщил глава ФАДН Игорь Баринов на пленарном заседании второй Стратегической сессии «Информационные технологии и языки народов России».
«Во многом оснащенность того или иного языка цифровыми инструментами зависит от неравнодушных языковых активистов, благодаря усилиям которых родные языки обретают свою цифровую жизнь. Конечно, к проектам общественников должны подключаться и коммерческие компании. Наша задача, как государства, — формировать экспертные сообщества, состоящие из языковых активистов, компьютерных лингвистов и иных специалистов», — заявил Игорь Баринов.
Баринов призвал IT-компании и бизнес поддержать развитие родных языковФото: Пресс-служба ФАДН России.
Глава ФАДН подчеркнул, что цифровизация — глобальный процесс, и Россия прилагает значительные усилия для сохранения и развития языков всех народов страны. Языки народов России широко представлены в образовании, книгоиздании, СМИ и культуре.
Образовательные программы реализуются по 76 языкам. Более 100 тысяч книжных изданий было выпущено на 90 языках. На 58 языках выходит свыше 6,5 тысяч наименований газет, на 35 языках — более 6 тысяч журналов. С 81 языка переведено свыше 4 тысяч изданий. На 64 языках работают телеканалы, на 58 — радиоканалы.
В пленарном заседании приняли участие сенатор РФ, председатель Ассамблеи народов России Пётр Тултаев, директор по связям с госорганами ООО «Яндекс» Александр Болховитянов, управляющий директор Сбербанка Сергей Марков, а также представители ФГБУ «Дом народов России».