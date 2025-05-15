Глава ФАДН Баринов призвал IT-компании участвовать в цифровизации языков России

Образовательные программы реализуются по 76 языкам. Более 100 тысяч книжных изданий было выпущено на 90 языках. На 58 языках выходит свыше 6,5 тысяч наименований газет, на 35 языках — более 6 тысяч журналов. С 81 языка переведено свыше 4 тысяч изданий. На 64 языках работают телеканалы, на 58 — радиоканалы.