Express: Ядовитое облако накрыло город в Испании после взрыва на химзаводе

Крупная техногенная авария произошла на химическом предприятии в окрестностях испанского города Алькала-де-Гвадаира. Как сообщает издание Express, 14 мая на заводе прогремел взрыв, вызвавший образование опасного токсичного облака, которое распространилось над населённым пунктом с 80-тысячным населением.
По предварительным данным, катастрофа произошла из-за возгорания на складе, где хранились химические растворители. В результате мощного взрыва в атмосферу начал подниматься плотный чёрный дым, сформировавший ядовитое облако. Человеческих жертв удалось избежать — весь персонал предприятия был своевременно эвакуирован.
Местные власти экстренно оповестили жителей об опасности. Горожанам рекомендовано оставаться в своих домах, плотно закрыв все окна и двери, чтобы минимизировать риск отравления токсичными веществами. Специальные службы проводят мониторинг химической обстановки в районе ЧП.
Ранее сообщалось, что в Индонезии произошел взрыв при утилизации просроченных боеприпасов. Погибли, по меньшей мере, 13 человек. В том числе, четыре солдата. Причины взрыва пока остается невыясненной.