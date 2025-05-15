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Омских водителей массово штрафуют за превышение скорости на улице Заозерной

На участке введены ограничения скорости движения до 40 км/ч.

Источник: Комсомольская правда

С 1 апреля 2025 года на улице Заозерная введено ограничение скорости в 40 км/ч. Ограничение связано с ремонтом участка дороги. Несмотря на наличие дорожных знаков многие водители продолжают превышать скорость.

Комплекс фото- и видеофиксации административных правонарушений был перенастроен для отслеживания нарушений на ремонтируемом участке. Только за вчерашний день более 4 000 водителей допустили нарушение скоростного режима. Всем им придут «письма счастья».

Госавтоинспекция Омской области настоятельно призывает водителей быть внимательными и неукоснительно соблюдать скоростной режим, особенно в местах проведения дорожных работ, для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения.

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