Омских водителей массово штрафуют за превышение скорости на улице Заозерной

С 1 апреля 2025 года на улице Заозерная введено ограничение скорости в 40 км/ч. Ограничение связано с ремонтом участка дороги. Несмотря на наличие дорожных знаков многие водители продолжают превышать скорость.
Комплекс фото- и видеофиксации административных правонарушений был перенастроен для отслеживания нарушений на ремонтируемом участке. Только за вчерашний день более 4 000 водителей допустили нарушение скоростного режима. Всем им придут «письма счастья».
Госавтоинспекция Омской области настоятельно призывает водителей быть внимательными и неукоснительно соблюдать скоростной режим, особенно в местах проведения дорожных работ, для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения.
Ранее мы писали, что в Омске Nissan влетел на территорию кладбища и перевернулся.