В Омске за 400 тысяч продают щенка, который поместится в чашку

В Омске выставлен на продажу миниатюрный щенок породы Тедди пудель с шоколадным окрасом. Девочку из одного из лучших питомников Китая оценили в 400 тысяч рублей. На момент написания заметки предложение уже исчезло с сайта объявлений. Вероятно, щенка уже забрал кто-то из ценителей породы.
Тедди пудель, или Ти-кап пудель, — самая маленькая разновидность пуделя, щенки которой в детстве могут помещаться в чашку для чая. Предлагаемому щенку уже 10 месяцев, при этом его вес составляет всего 1,3 кг. Животное прошло карантин, обработано от паразитов и привито импортной вакциной. Для нового владельца готовы все необходимые документы — транспортный сертификат и международный паспорт.
В продаже на сайте объявлений ещё есть предложение о продаже годовалого мальчика той же породы с окрасом «рэд браун» стоимостью 350 тысяч рублей. Он также весит 1,3 кг, имеет хороший характер и, по словам продавца, подходит для разведения.
Тедди пудель — уникальная миниатюрная порода, выведенная в середине XX века. Взрослые особи достигают высоты в холке 18—20 см и весят до 2,2 кг. Благодаря своему кукольному облику и компактным размерам эти собаки завоевали популярность среди любителей маленьких пород.