В Омске за 400 тысяч продают щенка, который поместится в чашку

Тедди пудель, или Ти-кап пудель, — самая маленькая разновидность пуделя, щенки которой в детстве могут помещаться в чашку для чая. Предлагаемому щенку уже 10 месяцев, при этом его вес составляет всего 1,3 кг. Животное прошло карантин, обработано от паразитов и привито импортной вакциной. Для нового владельца готовы все необходимые документы — транспортный сертификат и международный паспорт.