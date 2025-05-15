Ссора с Голубкиной, поездка в концлагерь и отношения с мужем: тайная жизнь Людмилы Касаткиной

— О, тут забавная история. Когда я сказал, что хочу, чтобы они обе играли в «Школе любви», товарищ генерал, начальство Театра армии, мне заявил, что это невозможно: «И не звоните, они не здороваются!» Я сразу сделал все наоборот, позвонил Голубкиной и рассказал о пьесе. «Вы хотите, чтобы я играла полоумную старуху?» — спросила она. Я ответил: «Полоумную старуху будет играть народная артистка Советского Союза Касаткина, а я хочу, чтобы вы играли мать Гарольда, которая с ней в контрах». Услышав про «контры», Голубкина согласилась. Поначалу они даже не разговаривали, но есть великая философия театра, и потихоньку все смягчалось, потом оказалось, они и не помнят, кто их поссорил, потому что одной говорили невесть что про другую, и в итоге они не то что подружились, но сблизились. Время прошло, кое-какие секреты можно и открыть… Когда мы сдавали пьесу, у Людмилы Ивановны были уже проблемы со здоровьем, и начальство беспокоилось — сколько она сможет отыграть? Я сказал: сколько сможет, столько сможет. И когда Касаткина теряла силы, Лариса Ивановна ее плавно подхватывала и выводила за кулисы. Я был спокоен — она мастерски ее страховала! Воистину говорят «от любви до ненависти один шаг», а тут было наоборот — от ненависти до любви. Когда Людмила Ивановна ушла, мы приехали в театр после прощания, и Голубкина первой взяла слово и говорила, что они вроде были в ссоре, а сейчас она вспоминает ее только светлыми словами…